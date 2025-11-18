Приложение с изкуствен интелект ще ни позволява да говорим с починалите си близки. Какво означава това на практика? Темата коментираха психологът д-р Пламен Димитров и киберекспертът Пейо Старибратов в предаването „Твоят ден”.

Приложението е още в тестов вариант, но вече могат да се създават образите. „Това не е първото такова приложение. Интересен е начинът, по който го рекламират – че можем да комуникираме с близък починал. Такива приложение съществуват – това е Deepfake технология”, обясни Старибратов. По думите му колкото повече информация има за човека като видео и образ, толкова по-автентично би било създаденото видео.

Според д-р Пламен Димитров изкуственият интелект е част от културата. „Ако проследите всички митове, хилядолетните религии, църковните практики и обреди — този диалог се води”, обясни психологът. Сега на този диалог се дава технологична възможност, която плаши, добави той.

„Това не е ново за психиатрията, клиничната психология, психотерапията”, обясни психологът. „Рискът е за тези, които са в тежко емоционално състояние, когато границите между реалността и тази човешка емоционално мотивирана фантазия — че можеш да водиш този диалог, се размиват и реалността се слива с фантазията”, смята д-р Димитров.

