Турският пилот на самолет за гасене на пожари, който загина на 13 ноември при изпълнение на служебните си задължения в Хърватия беше погребан в Истанбул, съобщи турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ в своя профил във Facebook. Стана ясно, че пилотът наред с турското има и българско гражданство.

39-годишният пилот Хасан Бахар беше изпратен в последния си път като герой с траурна церемония с участието на униформени служители и официални лица. Сред тях бяха земеделският министър на Турция Ибрахим Юмаклъ, както и депутатът и бивш министър на вътрешните работи на Турция Сюлейман Сойлу.

Пилотът, загинал при самолетна катастрофа в Хърватия, имал българско гражданство

„Изпратихме към вечността Хасан Бахар, който си отиде като герой след авиоинцидент в Хърватия. Спомням си с признателност за всички наши герои, които загинаха геройски в битката за зелената родина“, написа министърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ в своя профил след като изказа съболезнования на близките и почете паметта на пилота.

До инцидента се стигна след като два турски самолета излетяха от Чанаккале към Загреб, за да участват в гасенето на пожар в Хърватия. При полет от летището в Риека към Загреб и последвало решение за връщане заради лошите метеорологични условия, беше загубена връзката с единия от самолетите. По-късно беше потвърдено, че останките му са намерени в близост до гр. Сен, Хърватия.

Редактор: Ивайла Митева