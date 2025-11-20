Мъж нападна екип на телевизия N1, който снимал район недалеч от сръбския парламент и палатковия лагер, в който се намират привърженици на режима. Полицаи, които били наблизо, не реагирали на нападението и се намесили едва след като репортерка на медията ги повикала. Извършителят избягал от мястото.

Телевизия N1 настоява компетентните органи незабавно да идентифицират и санкционират мъжа и да установят отговорността на полицейския патрул, който, по думите на медията, не реагирал. Сръбското Министерство на вътрешните работи засега не е коментирало случая.

Мрежата за защита на журналистите Safe Journalists осъди остро атаката. За нея ще бъдат информирани и други международни организации.

Редактор: Дарина Методиева