Учени наблюдаваха рекордно мощно изригване на вулкана Килауеа на Хавайските острови. Специалистите успяха да предскажат, че фонтанът от лава ще бъде много висок на 21-ви ноември.

Измерванията показват, че разтопената магма е достигнала 450 метра височина. Това е рекорд за най-скорошното изригване на вулкана.

Килауеа е един от най-активните кратери в света. Обичайно изригванията му не са опасни, но през 1990 година имаше значителни щети по две известни курортни градчета в района му.

