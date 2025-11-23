Снимка: gettyimages/ Видео:"Ройтерс"
-
„Непознатите земи”: Светът на викингите - митология, легенди и историческа истина (ВИДЕО)
-
Където се раждат шампионите: Пет български деца на първия си международен турнир в Академията на Рафаел Надал
-
Уникална гледка: НАСА засне от Космоса Северното сияние (ВИДЕО)
-
"Нищо лично": Историята на Лили и Иво, избрали Чипровци пред останалия свят
-
Създадоха първата българска песен за изкуствения интелект
-
„Непознатите земи": По следите на викингите в сърцето на Скандинавия
Всяка година красивите насекоми изминават над 4000 км
Резерват за пеперуди монарх в Централно Мексико официално отвори врати за посетители. Всяка година тези красиви насекоми изминават над 4000 км от Канада и САЩ, за да прекарат зимата в доста по-топлата част на континента, където ще останат до март. Убежището за насекомите обхваща повече от 56 000 хектара площ в щатите Мичоакан и Мексико.
Стотици пеликани зимуват в блата край Мексико сити (ВИДЕО)
Миграцията им тази година приключи доста по-рано - в началото на ноември, когато в биосферния резерват беше регистрирана първата поява на пеперуда монарх. Броят на пеперудите почти се е удвоил спрямо миналата година - с 99 процента, което отчасти се дължи на по-слабо изразените суши, посочват експерти.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни