Голяма златна монета, сечена през 1609 година за испанския крал Фелипе Трети, счупи рекорди, превръщайки се в най-ценната монета в Европа на търг. Уникалната монета от 339 грама беше продадена за 3 милиона и 490 хиляди долара.

Сентенът, или 100 ескудо в бивша испанска валута, е изработен в централния испански град Сеговия от злато, донесено от завоеватели, върнали се от Америка или „Новия свят”.Тя е изработена като демонстрация на царско богатство и власт, равна на многогодишна заплата, и е най-голямата в съвременната европейска история.

Изгубена в продължение на няколко века, монетата се появява в САЩ около 1950 г. Купена е от колекционер от Ню Йорк, десетилетия по-късно от испански купувач, след това е продадена на търг на друг колекционер.

