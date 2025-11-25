Нашата цел не е само заплащането, но те направиха така, че фокусът да е главно този. Ако не бъдат изпълнени исканията ни, протестите ще продължат. Така общопрактикуващият лекар, който е част от протестиращите млади медици, д-р Даниел Кипров коментира решенията на народните представители относно бюджета за следващата година в частта здравеопазване.

"От решенията на депутатите, засягащи здравеопазването и бюджета, стана ясно, че се опитват да излъжат хората. Преговаряме вече над половин година, но всички законопроекти, по които работихме толкова време, бяха отхвърлени. Обяснението беше, че са измислили по-добър. Но това, което предложиха народните представители, е замазване на очите. Ние искахме истинска реформа за разпределението на парите в здравната система, така че те да стигат реално до младите медици", допълни той.

Младите лекари на пореден протест в София с искане за цялостна реформа (СНИМКИ)

„Депутатите заложиха да направят трансфер от централния бюджет, защото не искат да засягат интересите на конкретни хора и да има преразпределение. Така в тази бездънна яма – нашето здравеопазване, да се налеят още повече пари. Самите те не можеха да назоват механизъм, по който парите ще стигнат до нас. Дадоха на Здравната каса и на Надзорния съвет да го измислят”, обясни лекарят в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той допълни, че целта е била да спрат с протестите.

Д-р Ненков: Парите в здравеопазването ще стигат, ако не се краде

Д-р Кипров обясни още, че на НЗОК е вменена функцията да разпределя целево бюджета към общинските болници. И подчерта, че не е ясно защо народните представители са се спрели точно на сумата от 260 милиона евро за бюджет за здравеопазване.

Той посочи, че тези пари ще се преведат от бюджета към болниците, но не е ясно как, на кои здравни заведения и дали средствата ще стигнат до лекарите на първа линия. "Може да се получи отново, че едни хора, които разполагат предоволно със средства от Здравната каса, ще взимат още от данъците и от държавния бюджет. А лекарите на първа линия ще получават същите заплати. Хората ще са излъгани, че нашите проблеми са решени”, каза още лекарят.

Д-р Кипров допълни още, че не е решен и въпросът за прозрачността на специализациите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова