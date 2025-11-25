Инспектори от най-авторитетната световна система за кулинария идват под прикритие у нас, за да проверят има ли ресторанти, достойни за поне една звезда „Мишлен”. Към кои кулинарни върхове ще се цели България и какви са шансовете ни разказа шеф Илиан Кустев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Инспектори идват под прикритие в България, за да видят има ли ресторанти, достойни за „Мишлен”

Той посочи, че одитът представлява обиколка на агентите на Michelin Guide, които гледат всички детайли в едно заведение – обстановка, сервиране, ястията и хигиената. Агентите идват анонимно, като клиенти, стараят се да не показват с каква цел са в ресторанта, каза Кустев и даде пример с анимацията „Рататуи”.

Шефът каза, че звездите, които получи дадено заведение, трябва да бъдат защитавани всяка година.

Според Кустев у нас има няколко локации в София, които заслужават звезда „Мишлен”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова