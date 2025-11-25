Двойка полярни сови, забелязани край плажа на езерото Мичиган, привлече любопитни тълпи в Чикаго и породи спекулации за това колко дълго арктическите хищни птици ще останат в района, предаде АП.

В събота над 100 души дойдоха на бетонния кей, който се вдава в езерото, за да зърнат двойката полярни сови. Те са пристигнали малко по-рано, отколкото обикновено правят птиците, и са се задържали по-дълго, което повдигна въпроси дали това няма да бъде годината на евентуалното „нахлуване“ на този вид в града, пише АП.

A pair of snowy owls spotted along a Lake Michigan beach has drawn curious crowds and sparked happy speculation about how long the Arctic birds of prey will call Chicago home.



Въпреки че полярните сови не са рядкост в Чикаго, честотата им варира значително всяка зима. Обикновено се съобщава за няколко забелязани птици около декември, но понякога в района няма никакви екземпляри. „Номадският им характер ги прави трудни за изучаване или за разпознаване на поведенческите им модели“, каза Едуард Уордън, президент на местното орнитоложко дружество.

Two snowy owls fend off a pair of peregrine falcons along Chicago’s lakefront. pic.twitter.com/iQdsLOct3I — Craig Shimala (@cshimala) November 24, 2025

Тази година две птици са били видени на плаж близо до резервата „Монтроуз Пойнт" в северната част на града. Трети екземпляр е бил забелязан за кратко на плаж на няколко километра южно оттам, според Чикагското орнитоложко дружество.

Полярните сови живеят отвъд Северния полярен кръг през лятото. Според експерти в някои години част от птиците остават на север, докато други мигрират към Южна Канада и Съединените щати през зимата. В световен мащаб видът е считан за „уязвим“ от Международния съюз за опазване на природата. В Чикаго птиците намират различна храна, като консумират и дребни бозайници или водоплаващи птици, посочват още от Чикагското орнитоложко дружество.

Редактор: Цветина Петрова