Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Грама е пристигнала от Галапагос между 1928 и 1931 г.
Почина една от първите костенурки от Галапагос, пристигнали в зоопарка в Сан Диего. Грама е прехвърлена в прочутата зоологическа градина между 1928 и 1931 г. Смятало се е, че е била на около 40 години при пристигането си. Възрастта ѝ при смъртта е посочена на 141 години, което би я направило най-възрастното животно в зоопарка в Сан Диего.
В съобщението за смъртта ѝ в Instagram зоопаркът посочва, че ветеринарите са взели „състрадателното и изключително трудно решение да се сбогуват“ с нея заради напредващото влошаване на костите на костенурката.
През своя дълъг живот Грама е "видяла" 20 американски президенти и технологични промени, които са ѝ позволили да се превърне в сензация, посочват от ръководството на зоологическата градина. И припомнят, че тя е получила прякора „Кралицата на зоопарка“ от хилядите си почитатели.
Един от най-значимите зоопаркове в света - зоологическата градина в Сан Диего е парк за диви животни, простиращ се на площ от 100 акра. Той е дом на над 12 000 редки и застрашени животни, представящи над 680 вида и подвида.
Застрашен вид, костенурката от Галапагос, известна още като слонска костенурка, е най-голямата в света и може да живее повече от 100 години. Галапагос – чието богато биоразнообразие вдъхновява теорията за еволюцията на Чарлз Дарвин – е дом и на голямо разнообразие от фламинги, албатроси и корморани.Редактор: Станимира Шикова
