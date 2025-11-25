Червеният кръст получи тялото на заложник, който е бил държан в Газа, предаде "Франс прес", цитирана от БТА.

"Според информацията, предоставена от Червения кръст, ковчегът с тленните останки на загиналия заложник е бил предаден на неговите грижи и е напът към израелски войници в ивицата Газа", се посочва в краткото изявление на израелските въоръжени сили.

След споразумението за примирие, което влезе в сила на 10 октомври и сложи край на повече от две години военни действия в Газа, „Хамас“ все още трябва да върне телата на трима заложници, отвлечени на 7 октомври 2023 г. - двама израелци и един тайландец.

Днес военните крила на „Хамас“ и „Ислямски джихад“ обявиха, че ще предадат тялото на 26-ия загинал заложник, държан в Ивицата Газа. Малко преди това Израел обвини „Ислямския джихад“, че нарушава крехкото примирие, като забавя предаването на тленните останки на властите.

"В светлината на съобщението на "Ислямски джихад" относно местонахождението на останките на загинал заложник, Израел смята за сериозно забавянето на незабавното им предаване. Това е ново нарушение на споразумението" за примирие, се посочва в съобщение от кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Редактор: Ралица Атанасова