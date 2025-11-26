Докато братът ѝ я смяташе за мъртва, 65-годишната жена се събуди преди кремацията си. Сцената беше заснета и се разпространи в социалните мрежи, съобщи Си Ен Ен.

Движенията ѝ привлекли вниманието на персонала. Случаят е станал миналата седмица в будисткия храм "Wat Rat Prakhong Tham", намиращ се в провинция Нонтабури, в покрайнините на Банкок.

„Мъртвец” се събуди в моргата минути преди да бъде кремиран (ВИДЕО)

Според първоначалната информация братът на жертвата посочил, че сестра му била на легло от около две години, когато състоянието ѝ се е влошило и тя изпаднала в безсъзнание, като изглежда е спряла да диша в края на миналата седмица. Мъжът я сложил в ковчег и пропътувал 500 километра до болница в Банкок, в която починалата преди това е изразила желание да дари органите си. Болницата отказала предложението на брат ѝ, тъй като той не е имал официално удостоверение за смърт. Тогава той взел решението да отиде в храма, който също е отказал.

Но когато пристигнал на място, няколко свидетели, сред които и той, чули удари, идващи от ковчега. „Бях малко изненадан, затова им казах да отворят ковчега и всички се стреснаха. Видях я да отваря леко очи и да удря по стената на ковчега. Тя трябва да е удряла от доста време“, поясни Пайрат Судтуп, генерален и финансов директор на храма.

На видеоклип, публикуван от храма във Facebook, се вижда как жената, която е много отслабнала, се гърчи в ковчега си. Тя била бързо транспортирана до най-близката болница. Все още не е ясно какво е нейното състояние.

Редактор: Дарина Методиева