Снимка: БТА/ Видео: "Ройтерс"
-
Катастрофата със загинало семейство край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя
-
Мъж пострада при пожар в автосервиз в Димитровград
-
Родители и дете загинаха при тежка катастрофа край Пловдив
-
Верижна катастрофа в София: Един пострадал и голямо задръстване
-
Индийски боен самолет се разби по време на авиошоу в Дубай (ВИДЕО)
-
След като 80-годишен шофьор блъсна мъж: Трябва ли да има нови правила и ограничения за възрастните водачи
Пламъците са обхванали и съседни сгради
Тринадесет души са загинали при пожара в многоетажни сгради в жилищен комплекс в хонконгския район "Тай По", съобщи "Асошиейтед прес".
Местните власти уточниха, че девет души са загинали на място, а четирима са починали по-късно в болница. Първоначално се съобщаваше само за четири жертви.
11 души загинаха при пожар в дом за възрастни хора в Тузла (СНИМКА)
Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове. Огънят се е разпространил бързо по бамбуковото скеле и защитната мрежа, поставени около фасадата на комплекса в "Тай По".
На видеокадри от мястото се виждат най-малко пет близки сгради, обхванати от пламъци, а от прозорците на много от апартаментите излиза дим.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни