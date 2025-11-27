Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че пратеникът на Вашингтон Стив Уиткоф е използвал стандартни методи за преговори, след като се оказа, че е давал указания на руски официален представител в разговор, който е бил подслушан, съобщи "Ню Йорк таймс".

Тръмп защити своя специален пратеник Стив Уиткоф за начина, по който е водил преговорите при най-новата американска инициатива за слагане край на войната в Украйна, и ще го изпрати отново в Русия, за да се срещне с президента Владимир Путин.

Войната в Украйна: Стив Уиткоф е съветвал руснаците как да накарат Тръмп да се съгласи с техните искания

Тръмп коментира въпроса, след като агенция Bloomberg разпространи стенограма на телефонен разговор от 14 октомври между Уиткоф и Юрий Ушаков, който е висш съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин. В разговора пратеникът на американския държавен глава изглежда е давал съвети на руския официален представител как Кремъл може да спечели подкрепата на Тръмп за предпочитаните от него условия за прекратяване на конфликта.

В тази връзка Тръмп каза пред репортери на борда на Air Force, че Уиткоф се е срещал с руски и украински официални лица и определи разговора като част от преговорите за прекратяване на конфликта.

"Не съм чувал за това, но е нещо нормално. Такава е работата на един преговарящ", каза Тръмп за разговора.

Президентът добави, че най-новите дипломатически усилия на САЩ бележат "добър напредък", но постигането на споразумение се оказва по-трудно, отколкото е очаквал. Тръмп заяви, че според него отношенията му с Путин биха улеснили достигането на мирно споразумение и че постигането на споразумение между руския и украинския лидер е "сложен процес".

Кой разпространи разговора на Уиткоф, в който съветва Кремъл как да настрои Тръмп срещу Украйна

Белият дом заяви, че мирният план е разработен от Джаред Кушнер (зет на Тръмп) и Уиткоф, които се срещнаха няколко пъти с руски официални лица, преди подробностите за плана да станат известни миналата седмица.

Редактор: Цветина Петкова