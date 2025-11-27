Наречени са „Witi-Leaks“ – взривяващ поглед отвътре върху мирните преговори на Доналд Тръмп, който би могъл да разкрие плана за прекратяване на войната в Украйна.

Стив Уиткоф, мирният пратеник на Тръмп, беше хванат на местопрестъплението да инструктира руската страна как да се хареса на шефа му, според изтекли записи на няколко телефонни разговора.

Пратеникът многократно е критикуван за липсата си на опит

Уиткоф, бивш предприемач в сферата на недвижимите имоти от Ню Йорк, превърнал се във високопоставен дипломат, многократно е критикуван за липсата си на опит в международните отношения.

В разговор с британския вестник „The Telegraph“ европейски източници го нарекоха ​​с обидни имена, като „Тъпака“, докато украински служители поставиха под въпрос очевидната му близост с Русия. Въпреки че е разочаровал много от съюзниците на Украйна, Уиткоф продължава да действа като основен посредник на Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин.

Много хора може би са искали да разкрият подробности за разговорите на пратеника с Юрий Ушаков, най-важният помощник на Кремъл по външната политика, както и отделен разговор между Ушаков и Кирил Дмитриев, ключовият човек на Путин в мирните преговори.

Войната в Украйна: Стив Уиткоф е съветвал руснаците как да накарат Тръмп да се съгласи с техните искания

Бяха повдигнати и много въпроси как е станало възможно публикуването на стенограмите от разговорите.

Разкритията на Bloomberg, показващи как помощникът на Тръмп Стив Уиткоф е инструктирал Кремъл как най-добре да спечели благоволението на Тръмп, са изключителни заради това, че показват съмнителна лоялност на Уиткоф и потенциалното влияние на Кремъл върху преговорните усилия на САЩ. Но също толкова интересен е самият изтекъл материал и откъде може да е дошъл.

Достоверен ли е източникът?

Историята обхваща два прихванати телефонни разговора: единият между Уиткоф и висшия помощник на Кремъл Юрий Ушаков, а другият между Ушаков и Кирил Дмитриев, който е бил силно ангажиран в преговорите с Белия дом на Тръмп.

Историята на Bloomberg е публикувана без никакво име на автора или дата, вероятно защото отбелязването къде е написана историята или кой я е написал би могло да даде улики за самоличността на източника. Bloomberg казва само, че е „прегледала и транскрибирала аудиото“ на двата телефонни разговора, без да дава никакъв намек за източника или каквито и да е проверки, извършени за потвърждаване на автентичността на тези разговори.

Като се има предвид репутацията на агенцията за стриктно отразяване и проверка на фактите обаче, може да се предположи, че източникът е бил смятан за много надежден, преди да бъде взето решение за публикуване.

Ушаков потвърди записите, но твърди, че част от тях са „фалшиви”

Ушаков, който е участвал и в двата разговора, потвърди автентичността на записите, въпреки че твърди, че част от тях са „фалшиви”. Той каза, че няма да коментира останалите, защото разговорите са поверителни, и каза, че изтичането на подобни дискусии е „разбира се, неприемливо“.

"Ройтерс": Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

В интервю за вестник „Комерсант“ Ушаков каза, че някои от разговорите му са проведени по криптирани правителствени канали, но предположи, че разговорите с Дмитриев и Уиткоф може да са били осъществени през WhatsApp. „Има определени разговори в WhatsApp, които, като цяло, някой би могъл по някакъв начин да подслуша“, каза той.

Кой е разпространил телефонния разговор?

Съдържанието на разговорите предоставя доказателство за това, което мнозина вече подозираха за близостта на Уиткоф до руската позиция в преговорите. Въпросът кой е предприел изключително необичайната стъпка да предаде на медия такъв чувствителен аудиозапис е по-сложен.

„Наистина е трудно да се спекулира. Може да става въпрос за 100 милиона различни неща, включително някой от руската страна, който се опитва да навреди на репутацията на Уиткоф“, каза Даниел Хофман, бивш началник на московския клон на ЦРУ пред британския вестник Гардиан.

Руските разузнавателни агенции имат дълъг опит в прихващането и разкриването на чувствителни политически разговори, но няма очевиден мотив Москва да е компрометирала Ушаков, ключов помощник на Владимир Путин, и Уиткоф, най-приятелски-настроения събеседник на Русия в администрацията на Тръмп. Въпреки това, предвид съобщенията за разделения сред кремълския елит относно това кой управлява отношенията със САЩ, нищо не може да се изключи.

Украйна може да има мотив да направи разговора публичен – Киев е изключително неспокоен от ролята на Уиткоф в преговорите и би искал да подкопае позицията му, както и да разгласи шокиращия мащаб на сътрудничество между Кремъл и съветника на Белия дом. Но рискът от катастрофален сблъсък с американците, ако бъде хванат, вероятно би накарал украинските служители да се замислят. Също така би било впечатляващ технически триумф за украинските агенции да могат да следят разговор в WhatsApp, осъществен извън украинска територия.