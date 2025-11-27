Украйна и Съединените щати ще преговарят в Киев в търсене на вариант за спиране на войната. Украинският президент обяви, че срещата ще е още тази седмица, най-вероятно през уикенда.

Разговорите ще бъдат продължение на срещата в Женева, на която Украйна договори с Вашингтон промени в първоначалния план от 28 точки на американците. Но на този фон днес Владимир Путин отново повтори, че Украйна трябва да предаде тези части от Донбас, които Русия не можа да превземе. И добави, че няма смисъл да се подписва споразумение с Киев, защото властта там била нелегитимна.

Това поставя под сериозно съмнение, че Русия ще подпише каквото и да е мирно споразумение, което американците и украинците ще договорят.

