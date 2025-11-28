От вчера актуална тема е поредно наводнение, в следствие на което бедствено положение – този път в Благоевградско. За целия Югозападен регион е обявен код за опасно време. Местните власти започнаха първоначална оценка на щетите по инфраструктурата, земеделските площи и засегнатите населени места. По данни на институциите няма данни за изпускане на язовири. Според официалната информация преливните вълни са причинени от интензивните валежи, които са препълнили реките и деретата в района.

„Ще стават все по-чести такива явления и с по-голяма интензивност“, предупреди Атанас Кръстанов, експерт по природни бедствия и аварии в предаването „Твоят ден”. Той акцентира върху най-важната липсваща стъпка – превенцията.

Според него мерките са елементарни, но системно неглижирани: „Трябва да се подсигурят канализациите, да се изчистят деретата и речните корита, да се забрани застрояването на рискови места.“

„Винаги се обсъждат едни и същи проблеми, след като вече е станало бедствието, вместо да се действа предварително”, коментира още Кръстанов.

Той подчерта и друга системна слабост – липсата на ясни оперативни правила в общините.

От друга страна Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, постави акцент върху обществената реакция при бедствия. „Като общество не си задаваме правилните въпроси на правилните хора”, коментира той.

Той даде пример с трагедията в комплекс „Елените“, при която четирима души загинаха:

вместо да се анализират причините – липсата на поддръжка на отточните системи, корекциите на реката, буферните съоръжения – разговорът се е съсредоточил в спор около един хотел, „който се оказа законен“.

„Системата за сухи дерета не се поддържа – това е големият проблем. Управляващите не искат да вложат пари“, подчерта още Шопов.

Според него става дума за съоръжения, изграждани десетилетия наред, а днес изоставени:

„Те са направени с парите на нашите бащи и дядовци, а сега никой не отделя средства да бъдат поддържани.“



