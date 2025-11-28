Снимка: БТА/ Видео: "Ройтерс"
Сред задържаните са инженери, строители и посредник
Антикорупционният орган в Хонконг съобщи, че е арестувал осем души във връзка с пожара в жилищен комплекс, който отне живота на най-малко 128 души.
Групата от седем мъже и една жена включва „инженерни консултанти, строители и посредник“, заяви Независимата комисия за борба с корупцията на финансовия център, която започна разследване на инцидента.
Пожарът в Хонконг: Над 100 са жертвите, а стотици са в неизвестност
