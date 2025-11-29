Папа Лъв XIV и Вселенският патриарх Вартоломей I днес подписаха съвместна декларация, с която обещаха да укрепят единството между своите църкви, отбелязвайки кулминацията на първото апостолско пътуване на папата до Истанбул след избирането му.

Патриарх Вартоломей поздрави папа Лъв на входа на патриаршеската църква „Свети Георги“. Заедно те запалиха свещ, поклониха се пред свята икона и влязоха в църквата за доксология. На срещата присъстваха патриарх Теодор Александрийски и йерарси от двете църкви, заедно с дипломатически представители.

Папа Лъв XIV: Трябва да отхвърлим използването на религията като оправдание за война

Двамата изразиха желанието си целият християнски свят да празнува Възкресение Христово в един и същи ден.

След това се отправиха към Тронната зала, за да подпишат съвместната декларация. Вартоломей подчерта важността на укрепването на църковното единство, като похвали предшествениците си Бенедикт XVI и Франциск като „изключителни“ сътрудници за сближаването. Той припомни, че Франциск е починал внезапно „на втория ден след Великден в Рим“, но каза: „Обещанието беше изпълнено вчера от двамата ни“. Патриархът подчерта дълга „да се поддържа духът и единството на мира“, описвайки въпроса за единството като „по-важен от всякога“.

Папа Лъв изрази „дълбока благодарност“ за топлото посрещане, казвайки, че е бил развълнуван да върви „по същите стъпки“ като Павел VI, Йоан Павел II и Франциск.

Редактор: Мария Барабашка