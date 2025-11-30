Тази година Scorpions - една от най-популярните рок групи в света - отбеляза 60 години на сцена. С милиарди слушания на песните си, над 120 милиона продадени албума и над 5000 концерта по целия свят, бандата оставя трайна следа в музикалната история. На името на групата има кръстено уиски, бира, пощенска марка, улица в Мадрид, нов вид паяк в Бразилия, а 6 октомври в Лос Анджелис е официално обявен за Scorpions Day. На 5 декември излиза новият им албум, а специално за NOVA пред Марина Цекова говори фронтменът на бандата Клаус Майне.

Той споделя своите спомени за времето на Студената война и разделена Германия. "Ние израснахме като поколението след войната - със Студената война, с Берлинската стена. Това беше напрегнато време и се надявахме някой ден стената да падне. Никой не се осмеляваше да го изрече на глас. Не можехме да си представим тогава, че това може да стане реалност", разказва той.

Емблематичната песен на групата "Wind of Change", превърнала се в химн на промяната, е написана малко след участието на Scorpions на фестивал в Москва през 1989 г. "На първо място исках да изразя своите емоции и преживявания чрез песен. Никога не съм предполагал, че един ден това ще стане химн на края на Студената война и падането на стената", споделя Майне.

След началото на войната в Украйна, групата променя текста на "Wind of Change", заменяйки препратките към Москва с думи на солидарност към Украйна. "След нахлуването на Русия в Украйна беше невъзможно да продължим да възхваляваме Русия. Исках да променя няколко реда, за да изразя солидарността ни с Украйна", обяснява решението си фронтменът.

Въпреки трудностите в съвременния свят, Клаус Майне остава оптимист. "Ние, музикантите, вярваме, че вятърът някой ден ще се обърне отново и че за нас и бъдещите поколения ще има мир и свобода. Scorpions винаги сме се опитвали да правим това - с музиката си да изграждаме мостове, да сближаваме хората един до друг, за да можем да живеем заедно в мир".

Майне говори и за личните си изпитания, включително момента, в който е бил напът да загуби гласа си в началото на 80-те години. Той изразява благодарност към групата и семейството си за подкрепата, която са му оказали през годините.

Тази година Scorpions отпразнуваха своя 60-годишен юбилей с грандиозен концерт в родния Хановер. "Да празнуваме 60 години Scorpions там, където всичко е започнало, беше невероятно. Затова и записахме този концерт. Албумът "Scorpions Coming Home" излиза в началото на декември - искаме да го споделим със света", казва Майне.

На въпроса какво би искал историята да напише за Scorpions един ден, Клаус Майне отговаря кратко и ясно: "Че Scorpions винаги са градили мостове и са защитавали мира и свободата".