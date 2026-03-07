Певицата Бони зарадва феновете си с най-новата си песен „Еврозона“ и я представи на едно от най-оживените и цветни места в София - Женския пазар.

„Ще те правя да откачаш по мене, да не знаеш нощ или ден“, пее Бони, докато спира при сергиите за домати и домашна ракия. Пазарът се превърна в сцена за смях, музика и вкусни изкушения - кебапчета, плодове и усмивки за всички.

„В моята еврозона е безплатно, в нея се прибирам с армаган“, обясни певицата, като не пропусна да поздрави всички посетители: „Скъпи дами, бъдете здрави, бъдете обичани и обичайте всичко добро от сърце!“

