Певицата представи новата си песен сред сергиите и посетителите
Певицата Бони зарадва феновете си с най-новата си песен „Еврозона“ и я представи на едно от най-оживените и цветни места в София - Женския пазар.
„Ще те правя да откачаш по мене, да не знаеш нощ или ден“, пее Бони, докато спира при сергиите за домати и домашна ракия. Пазарът се превърна в сцена за смях, музика и вкусни изкушения - кебапчета, плодове и усмивки за всички.
Рени представя новото лице на поп-фолка с емоционална балада за отминалата любов
„В моята еврозона е безплатно, в нея се прибирам с армаган“, обясни певицата, като не пропусна да поздрави всички посетители: „Скъпи дами, бъдете здрави, бъдете обичани и обичайте всичко добро от сърце!“
Вижте повече във видеото.
