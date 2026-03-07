Снимка: Стопкадър
Тя сподели за много престоящи вълнуващи проекти
Младият талант на българската поп сцена Елизабет е най-харесваният нов изпълнител според БГ Радио, а песента й „Носталгия“ е най-слушаната в националния ефир за 2025.
Певицата разказа за участието си в подбора за “Евровизия” и за поканата да бъде част от официалните партита в Лондон и Осло. „Много се вълнувам и готвя нещо интересно за международната публика“, сподели тя, като призна, че всичко винаги идва при нея по изненадващ начин.
Дара, Роби и Тино преди общия си концерт в Лондон
За новата си песен Елизабет обясни: „Подхванахме с Павел много важна тема – дори да си в най-големия лукс, ако нямаш любов, сърцето ти остава празно.“ Тя допълни, че иска да подчертае, че любовта е най-важна и хората трябва да ценят истинските чувства, а не само материалното.
„Не мога да преживея всичко, за което пея, но с ясна цел се опитвам да достигна до много хора“, сподели изпълнителката и автор на песни. Освен музиката, тя успява да съчетава и учението си, като наскоро е имала изпит по специалността, която следва.
Елизабет обеща нови проекти и колаборации.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
