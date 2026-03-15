Тя е една от най-големите оперни звезди на нашето време – аплодирана в Метрополитън опера, Ла Скала, Ковънт Гардън. Но тази нощ сцената е друга. Червеният килим на Оскарите. Но преди прожекторите, преди фотографите, има един момент, който зрителите никога не виждат. До тази вечер. Влизаме в света на дивата Соня Йончева.

От хотел „Бел Еър“ в Лос Анджелис започва подготовката за една от най-бляскавите вечери в киноиндустрията – церемонията по връчването на наградите Оскари. Сред световните знаменитости, които ще преминат по червения килим, тази година е и българската оперна прима Соня Йончева.

В интервю за Станислава Айви Йончева разказва, че подготовката за вечерта започва още от сутринта. Екипът ѝ се грижи за всеки детайл – от грижа за кожата и прическата до грима, за да бъде визията напълно завършена.

„Тук сме от рано сутринта. Приготвяме се – лед на лицето, коса, грим, всичко трябва да е перфектно“, споделя певицата.

За появата си на червения килим Йончева избира стилна и изчистена визия. „Искам нещо семпло - не прекалено пищно, но много женствено“, казва тя.

„Треска за Оскари: Пепел и блясък”: Разпънаха червения килим пред Dolby Theatre

Оперната звезда ще бъде придружена от съпруга си Доминго Индоян, което прави вечерта още по-специална за нея.

Това е третият път, в който Йончева присъства на церемонията. Тя признава, че харесва атмосферата около подготовката и цялото преживяване.

Певицата е дългогодишен партньор на луксозна марка часовници, компания, която подкрепя събитието и различни културни инициативи, свързани с него.

Въпреки това тя отбелязва, че усещането е различно от сцената, на която обикновено се появява.

„Когато излизам на сцена, го правя, защото пея. Тук дефилираш основно заради снимките и визията“, казва Йончева.

Певицата разкрива, че подобна празнична атмосфера очаква и публиката в България. Това лято тя подготвя специални концерти в София на 25 и 27 август, които също ще бъдат съпроводени с червен килим и елегантна атмосфера за гостите.

„Там вече имаме сцена - може пак да дефилираме, но този път с ноти или инструмент в ръка“, казва тя с усмивка.

За вечерта Йончева избира рокля на модната къща Оскар де ла Рента.

Дни преди Оскарите: Ариана Гранде, Деми Мур и други номинирани се събраха на вечеря в Лос Анджелис

Любопитен акцент обаче са обувките – те са дело на български бранд. Певицата разказва, че се е запознала с дизайнерите съвсем наскоро в София и е била впечатлена от успехите им на международната сцена.

Когато става дума за наградите, Йончева признава, че има свой фаворит – Леонардо Ди Каприо.

„Наскоро се запознах с него и той е наистина невероятен актьор. За нашето поколение е един от най-добрите“, казва тя.

