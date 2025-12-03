Продължилите 5 часа преговори в Москва между президента Владимир Путин и главния преговарящ на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, не доведоха до пробив в постигането на мирно споразумение. От Кремъл обявиха, че части от предложения план остават неприемливи за Русия. Засега няма коментар от американска страна. В делегацията участва и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър.

„Преговори без Украйна и ЕС са мъртвородени и няма да доведат до резултат, колкото и пъти да се виждат руската и американската, леко семейна делегация в този и вид”, коментира в предаването „Твоят ден” международният анализатор Владимир Владимиров.

Срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър приключи след близо 5 часа

„Уиткоф не може да води преговори. Видя се също, че диалог практически няма между Москва и Вашингтон. Налагат се тези, които вървят в неформалната комуникация. Тези преговори не носят нищо. Нямаме информация реално какво може да бъде постигнато. Напротив, имаме натиск да се освободят още украински територии, да се предадат съответно на руската страна”, заяви журналистът Николай Кръстев.

Според него основните предизвикателства са 3 – територията, населението на страната и дали ще й бъде позволено да бъде член на НАТО.

„Аз мисля, че сега няма да й бъде позволено, но след няколко години – защо не”, каза Кръстев.

Двамата събеседници коментираха и заплахите на Путин, че може да води война с Европа.

„Това е послание, което той отправи към своята аудитория вътре, към тези, които го гледат всеки ден по кремълските пропагандни медии”, заяви Николай Кръстев. Според него Европа няма нужда да отговаря.

„Той постоянно плаши Европа, Украйна, Западния свят. Това не е отсега. Говори се от години. Путин забрави, че след 2000 г. руската икономика се стабилизира именно заради западните инвестиции, не заради китайските”, каза Кръстев.

„Това изказване показва и раздразненост и притеснение в Кремъл”, коментира Владимиров. „Всички показатели на руската икономика вървят надолу, не е ясно кога ще се стигне до колапс на икономиката и на войната. Европа е по-обединена от когато и да е било, помощта за Украйна нараства, има причини Путин да е притеснен, те нямат особена перспектива пред тях. Войната трябваше да продължи 3 дни, а вече са 3 години и Русия не е постигнала кой знае какви успехи срещу една видимо по-малка и по-слаба и неподготвена за война държава. Ако Украйна ги удържа 3 години, какво би се случило при сблъсък на руската армия с една голяма и добре подготвена армия”, каза Владимир Владимиров.

Николай Кръстев обясни, че в Русия се намаляват и сумите, които се дават на близките на загинал войник. „Стойността на едно руско момче, загинало във войната, вече е около 2 000 лева", изчислява Владимиров.

