Преговорите за прекратяване на войната в Украйна между руския президент Владимир Путин и американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър приключиха. Разговорите продължиха близо 5 часа, съобщиха Си Ен Ен и БГНЕС.

Започна срещата на Путин и Уиткоф за преговори по мирния план за Украйна

Срещата представлява ключов момент за Украйна в потенциално напрегната седмица, след дни интензивна дипломация. В центъра ѝ стои американски мирен план, който беше преработен под натиск от Киев и европейските му партньори.

Къшнър и Уиткоф трябваше да представят на Путин новата версия на американския план, изготвена след като първоначалният вариант породи опасения в Киев и други европейски столици, че прави твърде много отстъпки на Москва.

