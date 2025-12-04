Служители в магазин за алкохол във Вирджиния се натъкнаха на необичайна гледка - обектът е мародерстван не от крадец, а от силно подпийнал енот, предаде BBC.

„Бандитът“ бил открит безжизнен в тоалетната, между кошчето и тоалетната чиния, след като очевидно се бил почерпил с бутилки от най-ниския рафт.

Служителката от контрола на животните Саманта Мартин транспортирала „заподозрения“ до приюта за животни в окръг Хановър – но едва след като го оставила да се свести. След няколкочасов сън и без признаци за трайни здравни увреждания, енотът бил успешно върнат обратно в природата.

Инцидентът се случил, докато магазинът в Ашланд бил затворен за Деня на благодарността. По време на т. нар. „черен петък“ енотът успял да проникне в помещението.

Когато екипът се върнал на работа, ги посрещнали счупени бутилки и локви от разлят алкохол по пода – включително и предполагаемото любимо питие на натрапника - скоч.

Според Мартин животното е пропаднало през таванен панел и след това е започнало да пие всичко, което намери.

Наличните видео материали от охранителната камера не са достатъчки, за да се определи какво количество алкохол е консумирал енотът, преди да загуби съзнание.

В публикация в социалните мрежи магазинът благодари на службата за защита на животните за професионализма и за това, че е осигурила „трезвен транспорт до дома“ на неочаквания гост.

Саманта Мартин коментира случая така: „Просто още един ден в живота на служител по контрол на животните.“

Редактор: Ралица Атанасова