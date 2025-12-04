Снимка: iStock
-
Държавният департамент на САЩ кръсти на името на Тръмп Института за мир във Вашингтон
-
Верижна катастрофа с над 50 коли в Индиана (ВИДЕО)
-
Демократите публикуваха снимки от частния остров на Епстийн (ВИДЕО)
-
„Бомбен циклон“ връхлита САЩ (ВИДЕО)
-
Започна празничният сезон: Все повече американци избират естествена елха
-
Четирима души са загинали, 10 са ранени след масова стрелба в САЩ
Енотът бил намерен да спи в тоалетната на обекта
Служители в магазин за алкохол във Вирджиния се натъкнаха на необичайна гледка - обектът е мародерстван не от крадец, а от силно подпийнал енот, предаде BBC.
„Бандитът“ бил открит безжизнен в тоалетната, между кошчето и тоалетната чиния, след като очевидно се бил почерпил с бутилки от най-ниския рафт.
Служителката от контрола на животните Саманта Мартин транспортирала „заподозрения“ до приюта за животни в окръг Хановър – но едва след като го оставила да се свести. След няколкочасов сън и без признаци за трайни здравни увреждания, енотът бил успешно върнат обратно в природата.
Енотите еволюират, за да се превърнат в домашни любимци
Инцидентът се случил, докато магазинът в Ашланд бил затворен за Деня на благодарността. По време на т. нар. „черен петък“ енотът успял да проникне в помещението.
Когато екипът се върнал на работа, ги посрещнали счупени бутилки и локви от разлят алкохол по пода – включително и предполагаемото любимо питие на натрапника - скоч.
Според Мартин животното е пропаднало през таванен панел и след това е започнало да пие всичко, което намери.
Наличните видео материали от охранителната камера не са достатъчки, за да се определи какво количество алкохол е консумирал енотът, преди да загуби съзнание.
Неочакван зрител: Енот нахлу на трибуните по време на бейзболен мач (ВИДЕО)
В публикация в социалните мрежи магазинът благодари на службата за защита на животните за професионализма и за това, че е осигурила „трезвен транспорт до дома“ на неочаквания гост.
Саманта Мартин коментира случая така: „Просто още един ден в живота на служител по контрол на животните.“Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни