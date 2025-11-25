Изглежда, че в Северна Америка енотите скоро могат да преминат в категорията на домашните животни. Ново проучване, публикувано в списанието Frontiers in Zoology, сочи, че поради близостта си до хората тези бозайници еволюират, променя се поведението им и дори външният им вид.

В САЩ и Канада енотите все по-често идват в човешките жилища в търсене на лесна плячка в кофите за боклук. Те са наричани с любов „боклук-панди” и „дворни бандити”.

Миналата година енот, дошъл да рови в контейнерите на футболен стадион във Филаделфия, дори изтича на терена по време на мач. Според учените това е един от примерите, че тези животни престават да се страхуват дори от големи групи хора.

Анализът на почти 20 000 фотографии показа „забележимо намаляване на дължината на муцуната“ при градските еноти в сравнение с техните селски събратя, се казва в проучването, цитирано от Би Би Си.

Подобна физическа промяна е характерна за ранните етапи на опитомяване, наблюдавани при котките и кучетата, отбелязват учените.

Някои еноти вече живеят в домове и стават звезди в TikTok.

Енотите са широко разпространени в цялата континентална част на САЩ.

Способността им да процъфтяват както в дивата природа, така и в градски условия, им е дала възможност да заемат уникална ниша в американската природа.

Поради близостта си до хората, енотите изглежда започват да се чувстват по-уверени в тяхно присъствие. Казано на научен език, инстинктът им да бягат отслабва, пишат авторите на проучването, публикувано в списанието Frontiers in Zoology.

Омекотяването на чертите на външния им вид може да се дължи на промени на клетъчно ниво, по-специално в проявата на естествената реакция „удряй или бягай“, отбелязват авторите.

Това опитомяване започва с отпадъците, казва съавторът на проучването Рафаела Леш от Университета на Арканзас в интервю за Scientific American.

„Отпадъците са наистина отправната точка“, отбелязва тя. „Където и да живее човек, там има отпадъци – а животните ги обожават“.

За да се възползват от тази безкрайна „шведски маса“, дивите животни трябва да намерят деликатен баланс: да бъдат достатъчно смели, за да ровят в кофите за боклук и да се ориентират в средата, създадена от хората, но в същото време да не са толкова смели, че да представляват заплаха.

„Ако животното живее близо до хората, то трябва да се държи доста прилично“, каза Леш. „Това е много суров подбор.“

Според авторите, получените данни съответстват на понятието „синдром на опитомяване“.

Най-широко известните признаци на процеса на опитомяване са анатомични и морфологични промени като завита опашка, висящи уши, частична загуба на пигментация, намаляване на размера на мозъка и скъсяване на черепа, се отбелязва в изследването.

Всички тези черти се появяват при кучетата – бивши вълци – в процеса на опитомяването им от човека.

Авторите на изследването също така изказаха хипотезата, че процесът на опитомяване погрешно се счита за иницииран от човека, който в миналото е улавял или целенасочено е развъждал животни.

Всъщност, според изследователите, процесът може да започне много по-рано – в момента, в който животните свикнат с човешката среда.

„Най-добре оцеляват само онези животни, при които реакцията на бягство (или нападение) е отслабена“, пишат авторите. „Това означава, че началните етапи на опитомяването са процес на чист естествен подбор“.

