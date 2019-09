Жителите на предградието на Ститсвил в южната част на Отава все по-често намират eноти в странно състояние, наподобяващо алкохолно опиянение, съобщава БГНЕС.

Raccoons are getting "drunk" on fermented fruit and stumbling around Stittsville: https://t.co/YFQSARfnq3 via @RobynMillerCBC pic.twitter.com/09LOokQwuL — CBC Ottawa (@CBCOttawa) September 6, 2019

За един от тези случаи разказа местната жителка Емили Роджърс. "Той едва можеше да се движи, влачеше краката си, залиташе и почти не можеше да се изправи. Очевидно нещо не беше наред с него", казва жената, която намерила миещата мечка в задния си двор.

Highly relatable raccoons busted for being day-drunk in residential neighborhood. https://t.co/LKkWnoFocv — VICE (@VICE) September 6, 2019

Няколко часа по-късно тя се обадила на службата за хуманно отношение към животните, чиито служители откарали животното за тестове. Оказало се, че и други жители на Ститсвил са видели еноти в неадекватно състояние.

this image is literally titled "drunk raccoon on fence" and it's a good example of keep it simple pic.twitter.com/BYeNExvoxj — Andrew Kurjata 📻 (@akurjata) September 6, 2019

Професорът по биология в университета в Карлтън Майкъл Ранц обясни, че една от причините за това странно поведение могат да бъдат ферментирали плодове, падащи от дървета. Сокът им предизвикал опиянение при животни, обясни ученият. Той посъветва жителите на предградието да не се опитват да отрезвяват и събуждат енотите, а най-добре би било те да бъдат оставени да спят.

