Според американските представители Путин искал да сложи край на войната в Украйна
Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, ще се срещне с украински представители във Флорида днес. За разговорите, в Маями пристига председателят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров, потвърди Белият дом.
Срещата идва, след като Уиткоф прекара почти пет часа с руския президент Владимир Путин в Москва във вторник.
След 5-часова среща между Путин, Уиткоф и Къшнър: Без пробив в преговорите за мирно споразумение за Украйна
Междувременно, разговорите в Москва коментира и Тръмп. Той заяви, че е твърде рано да се каже какво ще се случи, но че според американските представители, Путин искал да сложи край на войната в Украйна.
„Президентът Путин проведе вчера много добра среща с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Не мога да ви кажа какво ще последва след нея, защото, както знаете, за танго са нужни двама, и Украйна. Мисля, че сме постигнали доста добри резултати с тях. Путин би искал да сложи край на войната. Това е тяхното впечатление. Сега, дали е така или не...”, заяви Тръмп.Редактор: Габриела Павлова
