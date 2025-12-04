Американските власти арестуваха мъж, заподозрян за поставянето на самоделни бомби във Вашингтон в нощта преди щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., съобщи „Ройтерс“.

ФБР издирваше извършителя в продължение на години. За целите на разследването бяха публикувани видеозаписи от охранителни камери и беше обявена награда от 500 000 долара за залавянето му. Властите получиха стотици сигнали от граждани.

Според разследващите заподозреният е свързан със събитията около щурма на Капитолия преди почти пет години.

Видеозаписите от 5 януари 2021 г. показват човек, който поставя самоделни тръбни бомби близо до пейка пред сградата на Националния комитет на Демократическата партия и до централата на Републиканската партия, разположени в непосредствена близост до Капитолия.

Заподозреният е бил задържан в щата Вирджиния.

