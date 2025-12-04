Владимир Путин носи отговорност за смърта на британката Доун Стърджис през 2018 г. Това е едно от заключенията на разследването за отравянето с "Новичок" в Солсбъри.

В докладът пише, че:

► Никаква медицинска намеса не би могла да спаси 44-годишната жена. Тя е била фатално отровена с руско нервнопаралитично вещество през 2018 г. след опита за убийство на руския двоен агент Сергей Скрипал.

► Руският президент Владимир Путин е „морално отговорен“ за смъртта на Доун Стърджис, след като е разпоредил атаката на най-високо ниво.

► Смъртта на г-жа Стърджис е косвена щета, като част от планирана атака срещу Сергей и Юлия Скрипал, пише лорд Антъни Хюз, който ръководи разследването.

► Покушението срещу Скрипал е било замислено като „публична демонстрация на руска сила“.

► Единственото нещо, което би могло да предотврати атака срещу Сергей Скрипал, би било да му бъде издадена нова самоличност.

"Новичок" остава отровен до 50 години, ако се държи в запечатан контейнер

Разследването допълнително препоръчва създаването на процес за уведомяване на местната полиция, ако нещо се случи с лица с „чувствителен произход“ - като Сергей Скрипал.

Припомняме, че през пролетта на 2018 г. Доун Стърджис почина, след като влезе в контакт с контейнер, в което извършителите на нападението са пренесли "Новичок". Мъжът, с който живеела намерил контейнера, докато ровел в кофите за смет.

Сергей Скрипал е бивш офицер от тайните служби в Русия, който лежа в затвора заради шпиониране за Великобритания. Той се озова на Oстрова по споразумение за размяна на шпиони между САЩ и Русия, която включи и няколко души, шпионирали за Великобритания.

Русия категорично отрича да са отровили Скрипал. Но проведеното по-рано криминално разследване уличи трима руснаци. Те влезли във Великобритания под имената Александър Петров, Руслан Боширов и Сергей Федотов. Всъщност се казвати съответно Александър Мишкин, Анатолий Чепига и Денис Сергеев. И тримата са от отделение 29155 на руското военно разузнаване, казват публикации на разследващи журналисти. Те намазали с отровното вещество дръжката на входната врата на Сергей Скрипал в Солсбъри. Скрипал и дъщеря му бяха открити в тежко състояние на пейка в парк в града. Според експертите те вероятно оцелели заради лошото време. Било мъгливо и влажно, което намалило потентността на бойното отровно вещество.

Представените днес резултати бяха от публичното следствие - процедура различна от проверката на полицията и службите.

След обявените резултати Великобритания наложи нови санкции на Русия. Те включват военното разузнаване на страната като цяло и осем конкретни агенти поименно.

Русия и днес отхвърли да стои зад покушението и написа: "Руската страна не признава незаконните санкции, наложени под измислени предлози в заобикаляне на Съвета за сигурност на ООН."