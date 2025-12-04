Българската икономика показа устойчиви резултати в среда на вътрешнополитически турбуленции и външни шокове. Това коментира управителят на БНБ Димитър Радев по време на празника на банкера. Според него икономическият растеж на страната е над средния за Европейския съюз. В церемонията участваха вицепрезидента Илияна Йотова и заместник -директора на Европейската централна банка Мартин Бийстербош .

„Ако днес има някой, който може да заяви, че е готов за приемане на еврото, това са българските банки”, категорична е Йотова.

След 1 януари: Какво ще стане с левовете, които имаме в брой

„В среда на вътрешнополитически турбуленции българската икономика показа устойчиви резултати. Инфлацията се нормализира и ще се доближава до тази в еврозоната, заетостта е близо до историческия си максимум”, отбеляза Димитър Радев.

Според председателя на УС на Асоциацията на българските банки Петя Димитрова банковата система е изключително стабилна. Тя припомни, че за кратък период в нощта на 31 декември срещу 1 януари – от 21 ч. до 1ч.- банкоматите ще бъдат изключени, за да могат системите да преминат в евро.

Банковата система спира работа за часове в новогодишната нощ

Мартин Бийстербош подчерта, че присъединяването на България към еврозоната ще я спаси от външни шокове. „Като малка, отворена икономика България ще спечели от институционалната устойчивост и стабилността, които предлага един голям валутен съюз”, добави той.