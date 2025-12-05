Преговорният процес между САЩ, Украйна и Русия все още няма ясен край. Специалният пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф се срещна в Киев с украинския главен преговарящ Рустем Умеров, ден след като проведе петчасов разговор с Владимир Путин в Москва. Кремъл определи срещата като „безрезултатна“, а президентът Доналд Тръмп я нарече „сравнително добра“, без да даде подробности.

Ген. Димо Гяуров, бивш шеф на Националната разузнавателна служба и експерт по сигурност, е скептичен към реални пробиви.

„Напредък не само няма - аз не очаквам да има в близко бъдеще. На масата стоят предложения, които са неприемливи“, коментира експертът за в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той напомни, че предложеният от Тръмп пакет от 28 точки всъщност повтаря или леко модифицира руския план, лансиран преди преговорите в Аляска. Именно затова позицията на Киев и на европейските държави остава непроменена. Най-тежката точка в преговорите според Гяуров остава въпросът за териториите. Украйна категорично отказва да предостави окупирани зони на Русия, а Путин не дава знак, че би приел мир без териториални придобивки.

„Тези територии са най-добре укрепените украински позиции. Ако бъдат предадени, това е като да отворят вратата към Киев“, подчерта генералът.

Гяуров отбеляза, че украинският президент Зеленски и без друго е под силно вътрешно напрежение след корупционните скандали около негови приближени. „Няма такъв президент и няма такъв народ, който да се съгласи на условия, включващи намаляване на армията, отказ от НАТО и съмнителни гаранции за сигурност“.

Откъде изтече аудиозаписът на разговора между Уиткоф и Ушаков?

Коментирайки публикувания запис между американския пратеник и руския дипломат Юрий Ушаков, Гяуров смята, че източникът вероятно е западен: „По-вероятно е това да е било направено от западни служби или отделни техни служители. Не всички в САЩ са доволни от политиката на президента Тръмп“.

Генералът е критичен към европейската роля. Според него Сююзът все още не е успял да заеме силна позиция в конфликта. Липсата на военна готовност, социалните проблеми и напрежението между Брюксел и Вашингтон ни правят по-скоро наблюдател, отколкото участник в процеса.

Българската следа – за санкциите, търговския управител и риска от руски искове

Гяуров успокои, че България няма основания да се страхува от продажби на руски активи без контрол.

„Особеният търговски управител нищо не може да продаде. Условията на САЩ са изпълнени и получихме отсрочка. Без участието на американската и руската страна нищо няма да се случи“, коментира бившият ръководител на Националната разузнавателна служба.

Вътрешнополитическата криза: протестите, „черният лебед“ и възможна нова алтернатива

Ген. Гяуров отхвърли тезата, че войната в Украйна е бариера за обединение на политическите формации. А относно протестите той смята, че хората на улицата не мислят в геополитически категории – мотивира ги недоволството от корупцията, стандарта на живот и арогантността на властта. „Хората не харесват нито един от политиците. Искат нещо ново“, каза Гяуров.

Редактор: Ралица Атанасова