Български шофьор на камион се е включил в насрещното движение на националната магистрала Солун-Атина. Случаят е от тази сутрин. Превозното средство навлязло в трафика от пункта за събиране на пътни такси „Малгара“.

Според информацията водачът шофирал в грешна посока до кръстовището Клиди, където бил спрян от полицейски екипи.

Българинът е арестуван и срещу него е образувано дело за „опасно възпрепятстване на движението по пътищата“.

Не е съобщено за сблъсък с друго превозно средство. Обстоятелствата, при които камионът е навлязъл в насрещното платно, остават неизвестни към този момент.