По искане на Европейската прокуратура в София от вчера в страната се извършват над 80 претърсвания и процесуално-следствени действия във връзка с разследване на трансгранична ДДС измама, причинила прогнозни щети за над 13 милиона евро. Арестувани са шестима български граждани.

Снимка: МВР

Претърсванията са извършени от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с подкрепата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Те се провеждат в девет града - София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия.

Европейската прокуратура разби мащабна схема за измами с ДДС, има задържани

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали с инвестиционна цел, както и над 255 000 евро (500 000 лева) в брой.

Снимка: МВР

Разследването на службите започва през 2024 г. В полезрението на Европейската прокуратура е престъпна група, активна от 2019 г., която е организирала схема за „ДДС въртележка“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност. Разследваната схема е целяла създаване и упражняване на контрол върху дружества от типа „липсващ търговец“.

Снимка: МВР

Чрез повече от 60 фирми, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки с цел получаване на възстановяване на ДДС от националните данъчни органи, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършат никакви плащания.

Една от схемите е включвала симулативна търговия с фуражи, генерираща общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема е включвала фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.

Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.

Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им в компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.