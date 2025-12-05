Флавио Болсонаро заяви, че баща му, президентът Жаир Болсонаро, който излежава присъда в затвора, го е избрал да ръководи могъщото консервативно движение в Бразилия. Сенаторът използва социалните мрежи, за да се обяви за наследник на политическата династия, която е трансформирала и на моменти дори доминирала бразилската политика.

Това го прави незабавен кандидат за следващ президент на Бразилия на изборите през октомври 2026 г. Баща му, Жаир Болсонаро, едва ли ще се кандидатира, след като беше осъден на 27 години затвор за заговор за преврат. 70-годишният президент също страда от серия здравословни проблеми след опита за убийство срещу него през 2018 г., когато беше нападнат с нож. Той все още се опитва да обжалва присъдата и да получи помилване от законодателите.

Жаир Болсонаро започва да излежава присъдата си от 27 години и 3 месеца

Обявлението на Флавио обаче символизира предаване на политическата факла. За да оглави Бразилия, Флавио Болсонаро вероятно ще трябва да победи редица други консерватори, които също се стремят към лидерството, както и 80-годишния ляв президент Луиз Инасио Лула да Силва, който е дал знак, че може да се кандидатира за четвърти мандат.

„С голямо чувство на отговорност потвърждавам решението на Жаир Месиас Болсонаро да ми възложи мисията да продължа нашия национален проект“, написа Флавио в X.

Редактор: Дарина Методиева