Той опита да изгори електронната си гривна, с надеждата да избяга по време на протест
Президентът на Бразилия (2019 г. – 2022 г.) Жаир Болсонаро ще започне излежаването на присъдата си от 27 години и три месеца – за заговор за преврат.
Това стана възможно, след като бразилският Върховен федерален съд постанови, че присъдата срещу Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и той повече няма право да обжалва.
Адвокат на бившия политик ще подаде жалба срещу осъдителната присъда, въпреки че Върховният съд е постановил, че всички възможни оспорвания са изчерпани.
Бразилският върховен съд остави Жаир Болсонаро в ареста
В началото на август бившият бразилски президент беше поставен под домашен арест, но беше прехвърлен в предварителен арест поради висока опасност да избяга. В събота малко след полунощ Болсонаро е опитал да изгори електронната си гривна, с надеждата да избяга по време на протест, организиран от неговите поддръжници близо до дома му в столицата.Редактор: Цветина Петкова
