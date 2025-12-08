Видеоклипът на песента е заснет в Саас-Фее

Четири десетилетия след като Wham! пуснаха песента, която се превърна в една от най-обичаните коледни песни в света, живописното швейцарско селце, където е заснет видеоклипът, продължава да привлича фенове от всички краища на света.

Last Christmas, която прозвучава за първи път на 3 декември 1984 г., разказва трогателната история за едно разбито сърце и новото начало, докато Джордж Майкъл играе в снега заедно със своя колега от групата Андрю Риджли и приятели на фона на заснежен пейзаж.

Макар че песента прекара пет последователни седмици на второ място в британските класации при излизането си, тя достигна първото място на Нова година през 2021 г., а през 2023 г. — 39 години по-късно — най-сетне се изкачи и до Коледното номер едно. И макар феновете да свързват песента най-вече с тъжните ѝ думи, зимната атмосфера във видеото - със смях в снега, размяна на подаръци - е станала също изключително емблематична.

И всяка година през декември тези сцени карат носталгичните почитатели да посетят реалното място на снимките — Саас-Фее.

Разположено в Швейцарските Алпи, близо до границата с Италия, Саас-Фее предлага над 100 км ски и сноуборд писти, както и трасета за шейни и тобоган.

През лятото районът привлича туристи, алпинисти и любители на природата, но през зимата, особено през декември, курортът се изпълва с фенове на Wham!, които искат да проследят стъпките на британската група.

В горната част на селото, по тиха горска пътека, се намира самото шале, което се вижда във видеоклипа. 

В центъра на селото се издига хотела, в който групата отсяда по време на снимките. Днес, в него, гостите могат да резервират George Michael Suite, изпълнен с вещи и спомени от видеото, както и предмети, посветени на наследството на групата.

За най-запалените фенове хотелът предлага специалния пакет Last Christmas, включващ тристепенно меню, тематична спа процедура и любимия коктейл на Джордж Майкъл — водка с диня.

Как с един облoг Сен Мориц се превърнал в зимен курорт

А за тези, които търсят предизвикателство, в приложението на хотела има виртуален лов на съкровища, който изпраща гостите на обиколка из селото в търсене на брошката, намерена в снега от героите във видеото.

Посетителите през декември и началото на януари могат да се включат в организирана пешеходна обиколка WHAM! и да видят всички външни локации от клипа.

В музея на Саас има и малка изложба, посветена на групата.

Но, по думите на посетители, най-атрактивното преживяване сред зимните забавления в Саас-Фее е WHAM! Karaoke Box - временна караоке кабина, където гости от всички възрасти могат да изпълнят Last Christmas и други хитове на Wham!, като изпълненията могат да бъдат споделяни мигновено в социалните мрежи.

