12-годишно момче е загинало, след като трафикант хвърлил 37 мигранти в морето край гръцкия остров Самос, съобщи телевизия "Скай". Оцелелите, както и тялото на детето, са открити от бреговата охрана на плажа "Звала".

Според държавната телевизия ЕРТ трафикантът - турски гражданин, е хвърлил мигрантите във водата, след което тръгнал да бяга. Тогава станал инцидентът, при който момчето намерило смъртта си. Мъжът изоставил лодката на близък плаж. Гръцките власти го издирват.

