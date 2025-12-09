Инфекционистът доц. Трифон Вълков успокои зрителите, че въпреки по-ранната грипна вълна в Англия, причината не е повод за тревога. „По никакъв начин не трябва да говорим за паника“, заяви той в ефира на „Твоят ден“ .

Доц. Вълков поясни, че в Европа, включително във Великобритания, грипът се е появил по-рано от обичайното. „Има по-ранна грипна вълна, наблюдава се по-висок процент заболели и повече хоспитализации“, каза той.

Според него това е резултат от мутации в циркулиращия вирус. „Става дума за антигенен дрифт – нещо добре познато на науката“, допълни специалистът.

Инфекционистът подчерта, че сезонната ваксина остава ефективна.

„Този вариант е покрит от ваксината. Ваксинираните могат да бъдат спокойни“, уточни той.

Той напомни, че имунизацията не предотвратява напълно заразяването, но значително намалява тежестта на заболяването.

Доц. Вълков коментира и противовирусната терапия: „Средствата, които използваме като противовирусни при грип, са абсолютно ефективни. Няма отказ към тази инфекция“, подчерта той.

По думите му засега няма доказателства новият вариант да причинява по-тежко протичане.

„Няма данни за по-вирулентно протичане. Симптоматиката е добре позната“, добави лекарят.

Специалистът обясни причините за по-лесното разпространение на вируса тази година „Наблюдават се мутации, които заобикалят изграден частичен имунитет. Това е цикличен процес“, каза той.

Той уточни, че през последните години доминираха други подтипове, което е оставило повече хора без защита срещу сегашния Грипен вирус А подтип H3N2. „Появява се вариант, който е малко по-различен. Това е очаквано“, заяви Вълков.

На въпроса за прогнозите у нас той отговори: „Трудно е да кажем кога точно ще дойде. Стотици самолети и автобуси пътуват ежедневно“.

Пробите обаче показват ясно разпространението на вида: „Практически всички доказани случаи у нас са H3N2“, обясни инфекционистът.

Според Вълков вирусът се предава по-лесно от обичайното: „Очаква се около 20% по-висока заболяемост“, заяви той.

Доц. Вълков акцентира върху навременното разпознаване на симптомите: „При грип симптомите настъпват за часове. Трябва да се тестваме възможно най-рано, за да започнем специфична терапия“, посочи той.

Той отново подчерта значението на ваксинацията: „Най-важната превенция е специфичната – ваксинацията“, коментира специалистът.

Инфекционистът припомни, че грипът почти никога не протича безсимптомно. Според него най-честите признаци включват: „Висока температура 38–40 градуса, силни болки в ставите и мускулите, главоболие, отпадналост, суха кашлица, която става влажна“.

Доц. Вълков предупреди за рисковете, характерни за грипната инфекция: „Може да се развие първична вирусна пневмония за часове“, каза той. Значими са и бактериалните усложнения, както и неврологични последици. А децата остават сред най-уязвимите.

Редактор: Цветина Петкова