Грипният сезон във Великобритания подрани и се очаква да бъде най-тежкият през последното десетилетие. За това предупредиха здравните власти, след като в страната вече са установени хиляди заразени. Около 1700 души дневно се е наложило да бъдат лекувани в болница през миналата седмица.

Експерти смятат, че това се дължи на мутации на грипния вирус. Опасенията са, че ваксината не покрива тези промени в молекулната му структура. Става въпрос за 7 изменения, които вирусът е претърпял през лятото.

Кога се очаква пикът на грипната вълна у нас

Твърди се, че новият грип в страната се предава по-бързо, а при децата може да доведе до сериозни усложнения. Затова родителите са призовани да бъдат по-бдителни. Има затворени училища за дезинфекция.

Сред симптомите, освен треска и отпадналост, са и диария и повръщане. Призивът на властите е здравите да се ваксинират максимално бързо, а болните да носят маски и да се изолират.

Междувременно ръстът на заразени с грип расте и в други европейски държави. Очаква се вълната да достигне и нашата страна.

