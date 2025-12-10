Турция строи огромна нова съдебна зала в най-големия затвор край Истанбул. В залата ще може да се провеждат масови процеси срещу стотици обвиняеми.

Обектът, който в момента се изгражда в затворническия комплекс "Мармара“, недалеч от град Силиври, западно от Истанбул, ще побере 2295 души и ще бъде най-голямата съдебна зала в страната, когато отвори врати.

В комплекса, по- известен като "Затвор Силиври“, се намират много политически затворници, журналисти и обикновени граждани, лишени от свобода съгласно доста оспорваните турски закони за борба с тероризма.

Силиври - турският мегазатвор, превърнал се в символ на авторитаризма на Ердоган

Според публикации в проправителствените медии, които цитират Министерството на правосъдието, проектът е стартирал, след като главният прокурор на Бакъркьой Баръш Думан е инспектирал съществуващите съдебни зали в затвора „Мармара“ и е съобщил за проблеми с „капацитета и сигурността“. След консултации с главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, Министерството на правосъдието е поискало от държавната администрация за жилищно строителство на Турция да построи нова зала на територията на затвора.

Новата сграда ще разполага с 11 000 квадратни метра затворено пространство. Главната съдебна зала ще се простира на 3240 квадратни метра и е проектирана да побере едновременно 555 обвиняеми, 1268 адвокати и 472 представители на обществеността и пресата. Плановете включват също отделни зали за хранене, работни помещения за прокурори и съдии, както и дигитална инфраструктура за достъп до делата по време на изслушвания.

Сигурността е ключова за този проект. Властите твърдят, че до 500 военни полицаи от жандармерията ще работят по време на изслушванията. Обвиняемите ще се придвижват между затворническите блокове и съдебната зала през подземни тунели без контакт с външния свят. Длъжностни лица представят проекта като технически отговор на нарастващия брой съдебни процеси в Турция със стотици обвиняеми.

Имамоглу получи 1,8 години затвор заради обида на главния прокурор

Затворническият комплекс „Мармара“ отвори врати през 2008 г. като обект с висока степен на сигурност западно от Истанбул. Там има няколко хиляди затворници в различни сгради. През последното десетилетие комплексът се превърна в център за дела срещу последователи на религиозното движение на Гюлен и кюрдски активисти.

Там се разглежда и делото срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, обвинен в използване на фалшива университетска диплома. Също така се разглежда и наказателно дело, отнасящо се до ръководството на адвокатската колегия на Истанбул заради изявление, критикуващо военните операции на Турция в Сирия.

Критиците твърдят, че провеждането на съдебни процеси в затвор, а не в обикновена съдебна палата, затруднява обществеността, чуждестранните дипломати и журналистите да присъстват на заседанията.

Строителството на новата съдебна зала се извършва по ускорен график. Изграждането ще продължи между 60 и 120 дни. Ако този график се спази, тя може да бъде готова в началото на 2026 г., навреме за делото срещу община Истанбул и други големи съдебни процеси, които вероятно ще оформят политическия пейзаж на Турция през следващите години.

