Общогръцкият съюз на моряците от търговско море (PENEN) ще започне 24-часова стачка в четвъртък на фериботи, които превозват доставки до островна Гърция и транспортират стоки като гориво, пропан-бутан, кислород, химикали и алкохол.

Моряците се оплакват, че корабособствениците и държавата „играят рамо до рамо с безопасността на корабите“, игнорирайки многократните им искания за подобряване на условията на труд.

В изявлението си PENEN (Общогръцки съюз на моряците от търговския флот) апелира за справедливи искания, които остават в застой от май, въпреки намесата на Министерството на корабоплаването и островната политика, което е отговорно за екипажа на RO/RO корабите (кораби за превоз на автомобили и товари).

Синдикатът пояснява, че настоящата стачка „не е предупреждение“, а е продължение на конфликт, който засяга безопасността на екипажите, товарите и пътниците.

Изявлението на PENEN очертава конкретни и дългогодишни искания, които са в основата на спора с Министерството на корабоплаването и собствениците на кораби:

♦ Осигуряване на достатъчен брой екипаж на борда на RO/RO корабите, съобразен с реалните експлоатационни нужди

♦ Подписване на договор, който да бъде еквивалентен (подобен или същия като условия) на този, който вече се прилага в крайбрежното корабоплаване

♦ Значително повишаване на възнагражденията, свързани с работата по товарене и разтоварване на превозни средства в гаражите на корабите

♦ Въвеждане на 15% надбавка към заплатите, която да покрива рисковете, свързани с естеството на работата

♦ Осигуряване на два 24-часови почивни дни извън кораба всеки месец, целогодишно

Това е сериозно предупреждение от страна на синдикатите (PENEN), което подчертава критичната роля на RO/RO корабите в гръцката логистична верига.

Засягането на "невидимия скелет" на транспорта означава забавяне или спиране на движението на камиони с товари между континентална Гърция и островите, което ще доведе до недостиг на стоки и икономически загуби.