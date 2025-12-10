С одобрението на Комисията по бюджет и финанси бюджетът за 2026 г. вече е в пленарната зала след остри спорове, обвинения в политически маневри и паралелно с нарастващо гражданско недоволство. Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“, и Добрин Иванов – изпълнителен директор на АИКБ. Определиха план-сметката за следващата година като „консенсус”.

Според Атанас Кацарчев е било необходимо общо перо за политика по доходите, така че най-нискодоходните да получат повече, но това не е реализирано. Същото важи за демографската политика – „вдигнахме малко майчинството за втората година и всичко останало го замразихме“ – както и за данъчно-осигурителната политика, където, казва той, „оставаме си както сме си били“, коментира той за предаването „Твоят ден”.

Кацарчев предупреди, че липсата на реални мерки ще се усети още през 2026 г.:

„Вероятно към края на 2026-та ще почнем да усещаме това забавяне на решения.“

Според него масовите протести не са реакция само към бюджетната рамка, а към натрупано разочарование.

Синдикатите официално не излизат като организатори, но много техни членове участват като граждани. Причината – усещането за липса на прозрачност, цели и справедливост в управлението.

„Диалог със властта има”, казва той, „но въпросът е какво е решението“ – често разговорите се водят, за да се тушира напрежението, без реални резултати.

АИКБ имали четири конкретни искания – „три са изпълнени, четвъртото частично”, подчерта Иванов. Затова организацията няма да участва в днешните протести:

„Нямаме причина да излизаме на протест. Той се политизира.“

„Все по-малко се чува гласът на синдикатите, на гражданите и работодателите“, коментира още Добрин Иванов.

Диалогът формално се води, но често решенията вече са взети, което е част от причината за общественото напрежение.

Според него основният проблем е, че в България не се правят реформи – показателно е отлагането на ключови промени в бюджетната политика. Председателят на АИКБ дава пример с т.нар. автоматизми в разходите:

„Автоматизмът се мести за 2027.“

