Мъж от Мичиган почина от бяс, след като получи бъбрек от донор, който починал заради заболяването. Той бил одраскан от скункс, докато защитавал коте.

Пациентът в Мичиган е претърпял трансплантация на бъбрек в болница в Охайо през декември 2024 г., съобщи „Гардиън“.

Около 5 седмици по-късно мъжът започнал да проявява тремор, слабост в долните крайници, объркване и инконтиненция. Скоро бил хоспитализиран, поставен на командно дишане и впоследствие починал. Изследванията потвърдили бяс, което било изненадващо, тъй като семейството уверило лекарите, че пациентът не е имал контакт с животни.

Д-р Спас Бегов: За белодробните трансплантации и спасяването на човешки животи

След това медиците проверили документите на донора – мъж от Айдахо. Те открили, че в анкетата за оценка на риска от инфекциозни заболявания той заявил, че е бил одраскан от скункс. Семейството разяснило, че 2 месеца по-рано, през октомври, докато държал коте в плевнята на имота си, към него се приближил скункс, проявявайки „хищническа агресия към котето“.

Мъжът отблъснал животното, като „го повалил в безсъзнание“, но получил кървяща драскотина по подбедрицата, въпреки че не смятал, че е ухапан. Пет седмици по-късно той вече проявил симптоми на обърканост, затруднено преглъщане и ходене, халюцинации и схванат врат. Два дни по-късно бил намерен в безсъзнание у дома след сърдечен удар. Въпреки че бил реанимиран и хоспитализиран, така и не възвърнал съзнание - след няколко дни е обявена мозъчната му смърт и е свален от животоподдържащите системи. Част от органите му, включително левият бъбрек, били дарени.

Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

След като лекарите заподозрели бяс при реципиента, лабораторните проби от донора били повторно тествани – първоначално отрицателни, но биопсия от бъбреците му открила щам, „съвместим с бяс от сребрист прилеп“, което показвало, че той наистина е починал от бяс и е предал инфекцията чрез донордство на органи. Разследването посочва „вероятна тройна верига на предаване“: прилеп заразява скункс, скунксът заразява донора, донорът заразява реципиента.

Това е едва четвъртият документиран случай на предаване на бяс чрез трансплантация в САЩ от 1978 г. насам. Трима души са получили присаждания от същия донор.

Редактор: Ивайла Митева