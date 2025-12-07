Екип на български лекари беше във Виена, за да се обучава как се правят белодробни трансплантации. Част от тях е кардиологът д-р Спас Бегов. Той сподели в ефира на „Пулс” по NOVA NEWS, че това е била изключителна възможност – да се учат в мястото, в което се правят такива операции от 40 години насам.

Д-р Бегов разказа повече за това как и при какви условия се прави белодробна трансплантация.

Редактор: Цветина Петрова