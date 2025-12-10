Украински военноморски дронове удариха и извадиха от строя танкер, част от руския сенчест флот, докато той е плавал през изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море на път за руското пристанище Новоросийск, съобщи украински служител, цитиран от Ройтерс.

Танкерът „Дашан“ е плавал с максимална скорост с изключени транспондери и е претърпял критични повреди по време на атаката, при която мощни експлозии са избухнали на кърмата му, съобщи служител от Службата за сигурност на Украйна.