Сериозен трус в редиците на „Има такъв народ“ в Свищов. Двамата общински съветници от партията – Емилия Цветанова и Петко Петков, напускат политическата формация и стават независими. Заедно с тях още десет членове в местната структура връщат партийните си книжки.

Причината – несъгласие с управленските решения на ръководството през последните месеци, липса на диалог и разминаване с първоначалните принципи на партията. Цветанова заяви, че не приема подкрепата за бюджета, както и съвместното управление с ГЕРБ и ДПС.

"Ние участвахме във всички протести. Бяхме против модела „Пеевски–Борисов“. Бяхме против всичко това, срещу което хората и днес излизат по улиците. Решението ни да се разграничим е лично и много добре обмислено. То е продиктувано от несъгласие с начина, по който партията развива своята политика и представя приоритетите си". Това обясни в „Здравей, България” независимият общински съветник в Свищов Петко Петков.

По думите му "насполедък се насъбрали много неща". "Те обещаваха – и ние искрено вярвахме, че ще са срещу модела „Борисов–Пеевски“. За съжаление към момента виждаме точно обратното. Партията се отдалечи от всичко, което твърдеше, че представлява. Ще дам и конкретен пример – управленските решения се вземат тихомълком, без никакво допитване до местните структури. Хората, които работихме на терен напълно доброволно и носехме партията на гърба си, бяхме пренебрегнати и напълно игнорирани", заяви Петков.

И допълни: "Ние искрено вярвахме, че ИТН ще бъде коректив – дори когато е във властта. Но виждаме, че по най-важните теми на деня няма позиции. Всичко се свежда до това кой на кого се дели, кой от кого е зависим и кой дърпа конците. Срам изпитваме от месеци. Ние сме от малък град – хората, които са гласували за нас и зад които сме застанали, ни питат защо партията се разминава с обещанията си".

Редактор: Станимира Шикова