Президентът на Сърбия Александър Вучич е обсъдил възможността Сърбия да внася петролни продукти от България, Румъния и други съседни държави, съобщават сръбските медии. Това е станало на работна вечеря в сряда вечер в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

„Обсъдихме къде трябва да изградим нови газопроводи, но и нови нефтопроводи и не само нефтопроводи, (а и) това, което наричаме продуктов тръбопровод (..) така че от Констанца например да можете да внасяте и дизел, не само суров петрол“, каза Вучич в Брюксел пред националната сръбска телевизия РТС.

Той допълни, че по време на разговорите с Фон дер Лайен и Коща е обсъдено и изграждането на газов интерконектор между Сърбия и Северна Македония, съобщава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

Сръбският президент съобщи, че тема на разговора са били „ключови въпроси от двустранните отношения между Сърбия и ЕС и нашия европейски път“.

„Нямам нищо ново да ви кажа. Виждам, че някои в Сърбия със сигурност са доволни, че няма да отворим клъстер 3 (от преговорите), не мога да кажа със сигурност дали ще го направим или не, защото зависи от държавите членки“, каза Вучич пред РТС.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че по време на срещата ѝ с Вучич е бил анализиран напредъкът на Сърбия по пътя ѝ към Европейския съюз и че Сърбия може да разчита на подкрепата на ЕС по този път. В публикация в платформата Екс тя заяви, че е обсъдила със сръбския президент „значението на ускоряването на реформите, особено в областите на върховенството на закона и свободата на медиите“.

„Подчертахме, че разширяването е геостратегически императив и необходимостта Сърбия да се приведе в по-голямо съответствие с външната и сигурностна политика на ЕС. Приветствахме и стъпките на Сърбия за диверсифициране на енергийните си източници и маршрути и за намаляване на зависимостта си от Русия, чиято ненадеждност е била многократно демонстрирана“, каза Фон дер Лайен.

Тя заяви, че „Европа последователно показва солидарност със Сърбия чрез големи инвестиции в енергийна инфраструктура и подкрепа за уязвимите домакинства“. „Както подчертахме с председателя на Европейския съвет Антонио Коща по време на посещенията ни по-рано тази година, ние оставаме напълно ангажирани да видим демократична Сърбия в ЕС. Можете да разчитате на нашата подкрепа“, заключи Фон дер Лайен.

Антонио Коща подчерта, че ЕС остава напълно ангажиран да види демократична Сърбия като свой член. „Радвам се, че се срещнахме с Вучич, за да анализираме напредъка на Сърбия по пътя към ЕС“ , каза Коща в своя публикация в платформата X.

Редактор: Станимира Шикова