Джони Деп ще продуцира и най-вероятно ще участва в първата англоезична филмова адаптация на руския литературен класически роман „Майстора и Маргарита“ от Михаил Булгаков, съобщиха световните таблоиди.

Кой ще бъде режисьор на филма все още не е решено. Проектът беше обявен по време на Филмовия фестивал на Червеното море в Саудитска Арабия.

Снимките за „Майстора и Маргарита“ се очаква да започнат в края на 2026 г.

Снимка: Getty Images

Романът на Булгаков, който е публикуван посмъртно през 60-те години и е смятан за едно от великите произведения на литературата на XX век, никога не е бил адаптиран за големия екран на английски език, въпреки опитите на Роман Полански, Федерико Фелини, Тери Гилиъм и Баз Лурман, наред с други режисьори.